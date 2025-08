Prefeitura de Areia Branca moderniza sistema de saúde com informatização das unidades

A Prefeitura de Areia Branca deu mais um passo importante para o avanço da saúde pública no município. A gestão municipal iniciou a modernização do sistema de saúde com a implantação da informatização em todas as unidades de atendimento. Com essa iniciativa, os postos de saúde passam a estar interligados digitalmente, permitindo a comunicação entre as unidades de forma rápida e eficiente.

Para a Secretária Municipal de Saúde, essa integração representa um marco na forma como os serviços são prestados à população, reduzindo burocracias e otimizando o tempo de resposta no atendimento aos pacientes. “A partir de agora, os nossos profissionais poderão ter acesso a todo o histórico dos pacientes, garantindo mais agilidade nos atendimentos e facilitando o acesso ao histórico de saúde de cada cidadão, o que contribui diretamente para diagnósticos mais precisos e acompanhamentos mais eficazes”, explicou.

“Areia Branca vive dias modernos. Dos acontecimentos recentes, esse vem para marcar. A gente vai passar a ter um olhar mais integral para os pacientes, seja dessa unidade ou de outra. Vamos poder abrir o sistema, ver quais medicações foram passadas em uma consulta anterior e outras informações importantes. É um ganho imenso para o município”, disse o médico Magno Prado.

Segundo o prefeito Talysson de Valmir, a informatização das unidades de saúde faz parte de um esforço contínuo da gestão em tornar o serviço público mais eficiente e humano. “Nosso compromisso é com uma saúde de qualidade, que atenda com respeito, rapidez e tecnologia. Essa modernização é um investimento direto na dignidade da nossa população”, destacou.

