Prefeitura de Barra dos Coqueiros divulga calendário de matrículas da rede municipal

A Prefeitura de Barra dos Coqueiros inicia nesta segunda-feira, 13, o calendário de matrículas da rede municipal de ensino para o ano letivo de 2025. Serão disponibilizados, nas unidades de ensino, o auxílio dos servidores e os instrumentos no sistema eletrônico da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) para a realização da matrícula.

O cronograma contará com três etapas de matrículas. A primeira, que vai de 13 a 15 de janeiro, será para a renovação de matrículas de alunos da Educação Infantil nas creches e pré-escolas e Ensino Fundamental. Já a segunda etapa, que ocorre nos dias 16 e 17 de janeiro, contemplará a matrícula de novos alunos na rede municipal para Educação Infantil (creches e pré-escola) e Ensino Fundamental.

A terceira e última etapa, no dia 20 de janeiro, será para a matrícula de novos alunos na educação infantil e ensino fundamental e transferidos de outras redes. Para confirmar a matrícula, o responsável legal deverá comparecer à escola no período determinado para assinar a ficha de matrícula, além de apresentar nova documentação se houver alteração ou pendências nas informações prestadas na matrícula do ano anterior.

Vale destacar ainda que os estudantes da educação especial (com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e/ou altas habilidades/superdotação) serão matriculados em escola regular nas proximidades de suas residências.

CS Assessoria & Comunicação