Prefeitura de Barra dos Coqueiros e Governo do Estado realizam recapeamento de via

Com o intuito de melhorar a mobilidade urbana e garantir mais conforto e segurança para motoristas e pedestres, o Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de Barra dos Coqueiros, está realizando o recapeamento na Rodovia José de Campos, que liga a sede do município à Atalaia Nova.

Além de beneficiar quem trafega diariamente na localidade, a recuperação da via também será importante para a recepção de turistas, incluindo aqueles que devem visitar a Barra dos Coqueiros para participar do Verão Sergipe, que acontece de 14 a 15 de fevereiro na Atalaia Nova.

Durante o período de realização do serviço, a Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte (SMTT) pede aos condutores que redobrem a atenção e, se possível, planejem suas rotas com antecedência para evitar transtornos, uma vez que o trânsito poderá ficar lento em alguns trechos da rodovia.

