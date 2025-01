Prefeitura de Barra participa de reunião de alinhamento para o Verão Sergipe

Pela primeira vez, a Barra dos Coqueiros irá receber o Verão Sergipe, uma iniciativa do Governo do Estado que conta com a parceria da Prefeitura. O evento, que mescla cultura, esporte e lazer, ocorrerá na Barra de 14 a 16 de fevereiro, na Atalaia Nova, e contará com apresentações de artistas nacionais e sergipanos.

Na terça-feira, 7, o secretário Municipal de Turismo, Tinhos Martins, participou de uma reunião de alinhamento promovida pelo Governo com os municípios que receberão o Verão Sergipe 2025 e os demais órgãos envolvidos na organização do evento para discutir detalhes operacionais.

O secretário destacou a expectativa para o evento, que irá contribuir também para a geração de renda. “Temos o prazer de sediar um grande evento que movimenta o turismo no estado. Estamos preparados para receber todos que irão curtir, praticar esportes e aproveitar o verão. A população da Barra está muito feliz com isso. É muito importante mostrar a estrutura que o governo disponibiliza, junto à prefeitura, para dar conforto e segurança a todos”, afirmou Tinho Martins.

Na reunião, os gestores dos municípios que sediam o Verão Sergipe 2025 receberam um documento que explica a contrapartida por parte das prefeituras. Ela envolve questões que ficarão a cargo das cidades, como organização e seleção dos ambulantes, limpeza dos locais de eventos e liberação dos espaços públicos necessários. “Nos comprometemos, a partir da determinação do prefeito Airton Martins, em adotar todas as medidas necessárias para que o evento seja um sucesso na Barra”, salientou o secretário de Turismo da Barra.

Programação Musical

14 de fevereiro:

Pedro Lua

Hungria

Timbalada

Édson Gomes

15 de fevereiro:

Reação

Patu Fu

Baianasystem

Dilsinho

Foto: Igor Matias

CS Assessoria & Comunicação