Prefeitura de Barra entrega Cartão Comida na Mesa a 1.500 beneficiários

O novo Cartão Comida na Mesa no valor de R$ 600,00 já é uma realidade na Barra dos Coqueiros. Em solenidade realizada nesta quarta-feira, 26, na quadra da Escola Municipal Professora Delzuita da Costa Dantas Santos, os primeiros 1.500 beneficiários receberam da Prefeitura os cartões com o valor disponível em suas contas.

“Estamos cumprindo mais um compromisso firmado com a população da Barra de aumentar o valor para R$ 600,00 (seiscentos reais), mais que o dobro do que era pago anteriormente. E vamos ampliar esse benefício para que mais famílias recebam e possam, no comércio local, comprar seus produtos alimentícios”, afirmou o prefeito Airton Martins.

Com o reajuste, o benefício garantirá maior suporte às famílias em situação de vulnerabilidade social e que atendem aos critérios do programa de transferência de renda. Além disso, o novo valor vai fortalecer o comércio local e movimentar a economia do município.

“Muito feliz em ver que as famílias que realmente precisavam recebendo esse cartão. Um beneficio que vai faz a diferença, garantindo a comida na mesa de milhares de cidadãos da Barra. Essa é a primeira etapa, mas logo estaremos entregando mais cartões”, ressaltou o secretária de Assistência Social, Eliane Martins.

As medidas adotadas para reformular o Cartão Comida na Mesa, ampliando seu alcance e reajustando o valor, reforçam o compromisso da gestão com a justiça social e a eficiência no uso dos recursos públicos, garantindo que este auxílio continue transformando vidas e promovendo a dignidade da população que realmente precisa.

“É só gratidão à Prefeitura por esse benefício, melhor ainda com esse reajusta no valor de R$ 250 para R$ 600. Isso vai fazer muita diferença para a minha família”, declarou Rivanilda dos Santos, uma das beneficiárias que recebeu o cartão durante a solenidade.

Ascom PMBC