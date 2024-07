Prefeitura de Barra participa de reunião sobre Natal Iluminado

Nesta sexta-feira, 19, a Prefeitura de Barra dos Coqueiros, através da Secretaria Municipal de Turismo, participou de uma reunião especial sobre o Natal Iluminado e o programa Vai Turismo, realizada pela Fecomercio. O encontro contou com a participação de Enzo Arns, presidente do Conselho de Administração da Gramadotur e responsável pelo Natal Luz de Gramado.

Na reunião, Enzo Arns destacou a importância do turismo como uma indispensável plataforma de governo, citando o exemplo de Gramado, no qual 90% da arrecadação está diretamente ligada ao turismo. “Turismo é potencialmente a maior plataforma de governo que um município e estado podem ter. “Gramado tem 90% de arrecadação relacionada a turismo. Antes, Canela era a rota de turismo para passarem o inverno, mas Gramado entendeu que o turismo é motriz de desenvolvimento e investiu nisso”, disse.

“Em Gramado, a gente aprende na escola que turismo é desenvolvimento, é um multiplicador de receita. É preciso olhar a partir de uma visão sistêmica, completa e colegiada. Vejo uma oportunidade incrível para vocês de Sergipe com um formato e apoios necessários”, afirmou Arns.

A reunião tratou da realização do Natal Iluminado nos municípios sergipanos, com o compartilhamento de vivências e perspectivas sobre o evento em Gramado. Além disso, foram discutidas as ações do Vai Turismo nos municípios participantes do Natal Iluminado 2024, a exemplo da Barra dos Coqueiros.

O secretário de Turismo da Barra, Ícaro Carvalho, ressaltou a importância da participação do município no evento natalino. “Participamos do Natal Iluminado no ano passado e queremos o mesmo em 2024. Esse evento, com certeza, traz uma visibilidade importante para nosso município e é uma oportunidade de mostrar nossas potencialidades turísticas”, destacou. Também estiveram presentes representando a Barra, Claudia Santana, integrante da Secretaria de Turismo, e Júlio César, secretário executivo de Governo.

Marcos Andrade, presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, também esteve presente na reunião e falou sobre os objetivos do Natal Iluminado. “O objetivo nosso é gerar emprego e renda. A gente faz apresentações do desfile no Natal Iluminado que agrega uma grande participação do público. Em 2023, foram realizados 28 desfiles. Todas as fantasias serão novas esse ano, inclusive. A Fecomércio está preparada para realizar isso”, pontuou.

Fonte e foto assessoria