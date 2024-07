Prefeitura de Barra promove oficina de comunicação digital para atores do turismo 

Nesta quarta-feira, 17, a Barra dos Coqueiros, através da Secretaria Municipal de Turismo, promoveu uma oficina de capacitação voltada para o uso estratégico das redes sociais. O evento foi destinado a artesãos, empreendedores, guias turísticos, donos de bares e restaurantes, entre outros profissionais do setor. A iniciativa teve o objetivo de qualificar prestadores de serviços para otimizar suas presenças digital e, consequentemente, fomentar seus negócios.

A oficina, que abordou temas essenciais para conquistar maior engajamento nas redes sociais, foi conduzida pelos palestrantes Allan Alberto Oliveira, coordenador de Comunicação e Marketing da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), e Matheus Moura, diretor da criativo da Setur. Em sua fala, Allan destacou a importância da qualificação para os profissionais do turismo local. “Nosso objetivo é proporcionar aos prestadores de serviços turísticos da Barra dos Coqueiros as ferramentas necessárias para que possam utilizar as redes sociais de forma eficaz, ampliando seu alcance e potencializando suas atividades econômicas”, afirmou.

Allan explanou sobre pontos essenciais, como as noções básicas de comunicação digital, o perfil das redes sociais e a produção de conteúdo na prática. “Em um vídeo, por exemplo, indica-se usar uma linguagem direta, mais curta e atrativa, dando foco nos atrativos turísticos da região, dando foco ao sentimento de viver a experiência da localidade. E para isso existem ferramentas gratuitas que podem auxiliar na produção de conteúdos”, disse.

Matheus Moura, diretor criativo da Setur, enfatizou a relevância da criatividade e da estratégia na comunicação digital. “Criar conteúdo atrativo e relevante é fundamental para captar a atenção do público nas redes sociais”, explicou. Segundo Matheus, para alcançar uma boa presença digital é necessário, sobretudo, identificar e definir seu público. Entre as dicas para criar conteúdos, estudar assuntos recorrentes, perguntar quais as dúvidas dos seguidores e reciclar conteúdos que deram certo, explorando-os em outros formatos.

Os tópicos abordados na oficina foram diversos: as motivações para engajamento nas redes sociais, a criação de bons conteúdos, a geração de ideias inovadoras para postagens, dados sobre os formatos de conteúdo mais compartilhados, entre outros. Além disso, os participantes receberam informações sobre os aplicativos com maior engajamento e dicas práticas de fotografia com o celular, essenciais para a produção de conteúdos visuais de qualidade.

O secretário de Turismo da Barra dos Coqueiros, Ícaro Carvalho, ressaltou a importância da iniciativa. “Investir na capacitação dos profissionais do turismo é investir no desenvolvimento do nosso município. As redes sociais são ferramentas poderosas que, quando bem utilizadas, podem trazer resultados significativos para os negócios e, por extensão, para o turismo da Barra dos Coqueiros”, considerou.

Para a artesã, Delma Coutinho, que trabalha com Moda Praia e faz parte da Associação dos Artesãos da Barra dos Coqueiros, a oficina trouxe perspectivas valiosas. “Internet hoje é tudo e se você não souber mexer na internet, você fica para trás. Facebook, Instagram e outras redes sociais fazem parte do nosso dia a dia. Querendo ou não, tudo hoje é online. Então um curso como esse é muito importante, principalmente para a gente que trabalha com artesanato e é empreendedor”, avaliou.

