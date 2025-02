Barra dos Coqueiros recebe prêmio durante o Encontro Nacional do PNAE

A Prefeitura de Barra de Coqueiros, por meio do Departamento de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação, foi contemplada com o Prêmio da 5ª Jornada de Educação Alimentar e Nutricional, promovida pelo Ministério da Educação.

A premiação ocorreu durante o Encontro do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, em Brasília, nos dias 4 e 5 de fevereiro, que debateu a construção da Política Brasileira de Alimentação Escolar. O evento contou com a participação do presidente da República, Lula, e do Ministro da Educação, Camilo Santana.

O prêmio é fruto de um dos relatos que contém no livro “Oficina culinária: sabores de Sergipe”, uma ação educativa realizada com os alunos da Escola Professora Delzuita da Costa Dantas Santos. O relato premiado foi um dos 20 escolhidos em todo o Brasil.

“Receber esse reconhecimento nacional é muito gratificante, pois nossa equipe se dedica diariamente na promoção de uma alimentação saudável e de qualidade para os alunos da rede municipal de Barra dos Coqueiros. Ações educativas como essa que realizamos no Delzuita tem o objetivo de contribuir na promoção de hábitos alimentares saudáveis entre os estudantes”, afirmou a nutricionista da Semed, Lohayne Dias.

