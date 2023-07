Prefeitura de Canindé de São Francisco emite nota pública

Nota Pública: pronunciamento do prefeito Joselildo Almeida Pank do Nascimento

A Prefeitura Municipal divulga abaixo o pronunciamento do prefeito de Canindé de São Francisco, Joselildo Almeida Pank do Nascimento, acerca dos últimos acontecimentos na Administração do Município:

“Caros cidadãos Canindeenses,

Como é de conhecimento de todos, sobre a recente mudança na Administração Municipal. O prefeito Weldo Mariano, solicitou afastamento de suas atividades por um período de 180 dias. Durante esse período, Eu, Joselildo Almeida Pank do Nascimento, assumirei as responsabilidades do cargo de prefeito, garantindo a continuidade do funcionamento do Município.

É importante ressaltar que não medirei esforços, em tomar conhecimento completo da situação atual do Município antes de tomar quaisquer medidas administrativas. Buscarei informações detalhadas sobre os processos em andamento, as demandas em geral e as áreas que requerem atenção imediata.

Durante esse período de transição, é fundamental que todos tenhamos a compreensão que toda mudança de Gestão exige procedimentos que englobam inúmeros Atos Administrativos, dentre eles destacam-se as mudanças de gestores bem como, as suas respectivas senhas bancárias para autorização de pagamentos em geral.

Para que assim, possamos garantir a continuidade do funcionamento do Município de maneira eficiente, atendendo às necessidades da comunidade e dos servidores municipais. Reforço o compromisso da Administração Municipal em manter a transparência e a comunicação aberta com os cidadãos.

Fiquem atentos aos canais oficiais da Prefeitura para receberem atualizações sobre as ações pertinentes à Gestão e para compartilharem suas preocupações e sugestões.

Neste momento, é importante que todos nós nos unamos em prol do bem-estar de nosso Município. Com colaboração e engajamento, superaremos quaisquer desafios que possam surgir.

Conto com a participação de todos para que possamos continuar a construir um futuro próspero para nossa amada Canindé de São Francisco”.

Atenciosamente,

Joselildo Almeida Pank do Nascimento

Prefeito de Canindé de São Francisco

Assessoria de Comunicação Social/Prefeitura de Canindé de São Francisco