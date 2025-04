Prefeitura de Capela lança programação da 86ª Festa do Mastro na sexta-feira

A Prefeitura de Capela convida a sociedade capelense e a imprensa sergipana para a apresentação da programação completa da 86ª Festa do Mastro e o lançamento da campanha de incentivo ao comércio local, que acontecerá nesta sexta-feira, 02/05, a partir das 20h, na Praça Cônego José Mota Cabral.

Criada em 1939 por Anderson, Napoleão, Nelson e Wilson de Melo, a Festa do Mastro é considerada uma das maiores manifestações populares de rua de todo o Estado. Seus folguedos têm início no dia 31 de maio com a Sarandaia e encerrando o ciclo junino de Sergipe com a tradicional brincadeira que envolve lama, música e muita alegria.

Cabral.

Da Assessoria