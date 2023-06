Prefeitura de Carira demonstra compromisso com a Saúde e avança na melhoria dos serviços

O município de Carira avançou na prestação dos serviços de saúde à população. Prova disso, são os dados divulgados pelo indicador Previne Brasil, que traz um conjunto de informações de desempenho com análise de resultados com o intuito de gerar financiamento para a Atenção Primária. O município saiu da 44ª posição para a 16ª no ranking dos municípios sergipanos.

“Essa é mais uma demonstração de que o trabalho que vem sendo desenvolvido por nossa gestão para a eficiência e bons serviços ofertados à população carirense na Atenção Primária à Saúde – APS. Evoluímos muito na melhoria da nossa Saúde e saímos da incômoda 44ª posição onde encontramos o Município quando assumimos a gestão e hoje estamos na 16ª colocação entre os municípios do nosso estado”, destacou o prefeito Diogo Machado.

O Previne Brasil veio para reestruturar a forma de enviar recursos aos municípios para investir nos cuidados básicos em Saúde, trabalhando com foco em gestantes, mulheres em idade fértil, crianças, hipertensos e diabéticos. Além disso, esse modelo de financiamento está focado em aumentar o acesso das pessoas aos serviços da Atenção Primária e o vínculo entre população e equipe, com base em mecanismos que induzem à responsabilização dos gestores e dos profissionais pelas pessoas que assistem.

“É preciso comemorar este grande avanço que tivemos nos últimos três anos de nossa gestão na Saúde de Carira. Mas, o trabalho vai continuar para que possamos melhorar ainda mais a prestação dos serviços ofertados aos carirenses”, assegurou o prefeito Diogo.

CS Assessoria & Comunicação