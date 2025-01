Prefeitura de Carira divulga calendário de matrículas da rede municipal de ensino

Com o mote “Aqui tem tudo para o futuro do seu filho”, a Prefeitura de Carira, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Semece), iniciou a campanha de matrícula da rede municipal de ensino para o ano letivo 2025, que segue até o dia 9 de fevereiro.

Além de chamar a atenção dos pais e alunos para o prazo de matrícula, a campanha busca mostrar os diferenciais da rede municipal, entre eles, a infraestrutura moderna das escolas, alimentação de qualidade, transporte seguro, professores capacitados. “Procure a escola mais próxima e garanta a matrícula de seus filhos”, ressalta o prefeito Diogo Machado.

“Nos últimos quatro anos, promovemos uma revolução na educação do nosso município, com investimento na reforma e ampliação de diversas escolas na sede e nos povoados, merenda de qualidade, incluindo a construção de uma câmara fria para os alimentos, capacitação e valorização dos professores e transporte seguro”, completou o prefeito.

Para garantir o maior número possível de alunos matriculados, a Prefeitura vai realizar a busca ativa, por meio de uma atuação intersetorial com outras secretarias, a exemplo da Saúde e da Assistência Social, e parcerias com outros setores da sociedade. O Município também enviará equipes para áreas mais vulneráveis.

A campanha de divulgação do período de matrículas contará com divulgação nas redes sociais, emissoras de rádio com alcance no município, carros de som e distribuição de materiais impressos no comércio. Além disso, as consultas pediátricas e/ou campanhas de vacinação e os atendimentos no CRAS também serão oportunidades para falar das matrículas.

