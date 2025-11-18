Prefeitura de Carira inaugura Sala do Empreendedor em parceria com Sebrae

A Prefeitura de Carira, em parceria com o Sebrae, inaugurou, nesta segunda-feira, 17, a Sala do Empreendedor Antônio Dutra Sobrinho, um espaço criado para oferecer suporte, orientação e oportunidades aos empreendedores do município. A iniciativa reforça o compromisso da gestão em impulsionar o desenvolvimento econômico local e estimular a geração de renda.

Funcionando como um ponto de atendimento integrado, a Sala do Empreendedor disponibiliza serviços essenciais, como formalização de MEIs, orientações empresariais, oficinas de capacitação, consultorias e acesso a crédito. O objetivo é facilitar a vida de quem já empreende e abrir portas para quem planeja iniciar um negócio, fortalecendo a economia e contribuindo para o desenvolvimento do município.

A inauguração marca mais um avanço da parceria entre o Município e o Sebrae, dedicada a criar um ambiente mais favorável para a formalização, sustentabilidade e expansão dos negócios locais. O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h, em frente à Praça da Prefeitura, com uma equipe técnica preparada para auxiliar os empreendedores em todas as etapas: da abertura do CNPJ ao planejamento, gestão, inovação e crescimento.

Durante o evento, o prefeito Diogo Machado celebrou a conquista e destacou a importância da nova estrutura para a cidade. “A Sala do Empreendedor é um divisor de águas para o empreendedorismo em Carira. Estamos ampliando o apoio para quem já empreende e garantindo o suporte necessário para quem deseja começar”, afirmou.

“Nosso compromisso é facilitar, desburocratizar e gerar oportunidades, fortalecendo cada vez mais o empreendedorismo local e estimulando novos investimentos no município. Esse novo espaço representa ainda um passo concreto para tornar Carira referência em incentivo ao pequeno negócio”, complementou.

A solenidade contou com a presença da superintendente do Sebrae, que destacou a relevância da parceria com Carira e reafirmou o apoio da instituição às ações voltadas ao desenvolvimento econômico municipal. “É o Sebrae avançando na interiorização e beneficiando os pequenos negócios por todo o estado, a exemplo aqui de Carira que inaugura a sua Sala do Empreendedor”, ressaltou.

Vereadores, comerciantes e a população geral também prestigiaram a inauguração da Sala do Empreendedor, celebrando mais um avanço para o empreendedorismo carirense.

