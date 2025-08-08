Prefeitura de Carira realiza obras de pavimentação em diversos povoados

A Prefeitura de Carira segue investindo em infraestrutura e promovendo melhorias significativas para a população. E a realização de obras de pavimentação em povoados do município confirmam isso. Recentemente, foram concluídas as pavimentações asfálticas nos povoados Fazendinha, Bonfim, Altos Verdes e Descoberto, beneficiando centenas de famílias e transformando a realidade local.

“Com trabalho, planejamento e responsabilidade, a gestão municipal continua construindo um novo tempo para o povo carirense. E isso vem ocorrendo tanto na cidade como nos povoados. Já são várias localidades que receberam asfalto, o que contribui para melhorar a mobilidade dos moradores e demais pessoas que transitam por estas localidades”, afirma o prefeito Diogo Machado.

Além das obras asfálticas, a Prefeitura também executou o calçamento em paralelepípedo de diversas vias, entre elas, as do povoado Alto da Boa Vista. “Com essa obra, atendemos a uma antiga demanda dos moradores. A poeira e a lama ficaram no passado. Agora, os moradores contam com ruas estruturadas, que facilitam os deslocamentos e garantem mais qualidade de vida e dignidade”, ressalta o gestor municipal.

As intervenções têm gerado impactos positivos diretos na vida dos carirenses. “As obras realizadas e as que estão em andamento fazem parte de um conjunto de ações que refletem o compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento de Carira, tanto na sede quanto nos povoados”, salienta o prefeito.

“O município segue avançando com investimentos em infraestrutura, saúde, educação e nas demais áreas, demonstrando que cuidar das pessoas é prioridade. São obras e serviços realizados com o intuito de atender as demandas dos carirenses”, finaliza o prefeito Diogo Machado.

CS Assessoria & Comunicação