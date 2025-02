PREFEITURA DE ESTÂNCIA ANUNCIA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL 2025 E EXPECTATIVA DE AQUECIMENTO TURÍSTICO

O prefeito de Estância, André Graça, divulgou nesta segunda-feira (17) a programação oficial do Carnaval 2025, evento que promete movimentar a economia e atrair milhares de foliões. O anúncio, feito durante uma entrevista à rádio Rio FM 101.5, trouxe entusiasmo aos carnavalescos e reforçou a posição do município como um dos principais destinos do estado para a festa de Momo.

Com uma programação diversificada, o Carnaval de Estância ocorrerá de 23 de fevereiro a 5 de março, abrangendo as ruas da cidade, as praias do Saco e Abaís e os povoados Coqueiro de Dentro, Farnaval e Miranguinha. Entre as atrações confirmadas estão Guig Guetto, Valneijos, Devinho Novaes e Filhos da Bahia, além de desfiles de blocos carnavalescos, escolas de samba e apresentações culturais.

O prefeito ressaltou que a divulgação antecipada da programação tem como objetivo permitir que os visitantes se organizem previamente, garantindo reservas em hotéis e pousadas para melhor aproveitamento da festividade. O evento, além de celebrar a tradição do carnaval, impulsiona significativamente o turismo, gerando emprego e renda para os estancianos.

Além do anúncio do Carnaval, a gestão municipal reforçou seu compromisso com a população, destacando a conclusão do pagamento dos servidores, aposentados e pensionistas dentro do mês de janeiro, a elaboração do calendário de pagamento de fevereiro e o início de obras aguardadas pela comunidade. Esses investimentos reforçam o compromisso da administração com o progresso da cidade e o bem-estar dos cidadãos.

Com uma programação que mescla tradição e modernidade, o Carnaval de Estância 2025 promete ser um dos mais vibrantes dos últimos anos, reafirmando a cidade como um dos principais polos da festa no estado.

Atrações confirmadas:

Rita Melody

Dioguinho

Alisson Lima

Filhos da Bahia

Devinho Novaes

Tuka Velloz

Willy

Vina Calmon

Guig Ghetto

Marcelo Balla

Valneijós

Xicabanda

Luanzinho Moraes

La Fúria

Luiz Ferraz

Wiliam Ferraz

Orquestra Carlos Gomes

Ascom Prefeitura de Estância