Estância inaugura ponto de atendimento virtual da Receita Federal

A iniciativa, fruto de parceria com a Receita Federal e o Governo do Estado, visa facilitar a vida dos contribuintes e evitar deslocamentos para outras cidades.

A Prefeitura de Estância, por meio da Secretaria Municipal da Administração, realizou, na manhã desta quarta-feira, 26, a solenidade de implantação do Ponto de Atendimento Virtual (PAV) da Receita Federal. O evento ocorreu nas instalações do Centro de Atendimento ao Cidadão (CEAC), localizado no prédio do Passeio Guanabara, no centro da cidade, e contou com a presença de representantes da gestão municipal, da Receita Federal e do Governo de Sergipe.

A inauguração do PAV materializou o compromisso da Prefeitura em buscar parcerias estratégicas entre entes federativos para atender às demandas da comunidade com maior eficiência. O novo espaço foi estruturado para descentralizar os serviços fiscais, aproximando o poder público da população e fortalecendo o ambiente de negócios local.

Durante o ato, o secretário municipal da Administração, Paulo Dórea, destacou o empenho da gestão em proporcionar os instrumentos necessários dentro do próprio município para garantir a cidadania plena. O objetivo central da administração municipal, com esta medida, foi assegurar que os estancianos não precisassem se deslocar para outros destinos ou cidades vizinhas em busca de serviços que, a partir de agora, encontram-se concentrados localmente. Essa iniciativa reforçou a diretriz de tornar a cidade autossuficiente na oferta de serviços públicos essenciais.

Importância e utilidade do PAV

A implementação do Ponto de Atendimento Virtual representa um avanço significativo para a população e para a classe empresarial de Estância. Mais do que um novo guichê, o PAV se consolidou como uma ferramenta de desburocratização e inclusão fiscal, permitindo que cidadãos resolvam pendências, regularizem documentos e obtenham orientações da Receita Federal com agilidade e conforto.

Para os empreendedores locais, o PAV significa um suporte vital para a regularização e o crescimento de seus negócios, fomentando a economia local e poupando tempo e recursos que antes eram gastos em viagens para atendimento presencial em outras localidades.

O ato contou com a presença do prefeito André Graça; do delegado da Receita Federal, André Ricardo Santana; do supervisor dos PAVs, Sandro Souza; além de secretários municipais.

Por: Genílson Máximo. – Secom PME.