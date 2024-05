PREFEITURA DE ESTÂNCIA INFORMA ALAGAMENTOS; NEÓPOLIS A ÁGUA INVADIU CASAS E MARUIM O RIO TRANSBORDOU

A Prefeitura de Estância informa a população, que devido às fortes chuvas na madrugada desta terça-feira (07), alguns locais específicos registraram alagamentos devido a enorme vazão pluviométrica.

A prefeitura informa que está conduzindo uma operação especial desde as primeiras horas do dia. Diversos órgãos municipais, incluindo Defesa Civil, Infraestrutura, SMTT, Defesa Social e Cidadania, Assistência Social e Serviços Urbanos, estão mobilizados juntamente com o Prefeito Gilson Andrade e o Vice-prefeito André Graça para atender as áreas mais afetadas pelos eventos climáticos adversos.

Em caso de emergência, a população deve entrar em contato através dos números 193 ou 3522-7107.

Outras localidades

Na BR- 235, próximo ao município de Nossa Senhora do Socorro, uma árvore de grande porte caiu sobre um trecho da rodovia. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBM-SE) estiveram no local, realizaram o corte da árvore e removeram os galhos que atrapalhavam o fluxo de veículos.

Em Neópolis, a rede de drenagem não suportou o volume de água durante a noite da segunda e a água invadiu casas. Muros de, pelo menos, cinco residências foram arrastados. A Defesa Civil Municipal está na região avaliando os riscos estruturais.

No município de Maruim, o Rio Ganhamoroba transbordou e atingiu diversas comunidades. A prefeitura vai realizar uma reunião de emergência para colocar em ação o plano de contingência. Equipes da Defesa Civil estadual foram enviadas ao local.