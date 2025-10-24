Prefeitura de Estância intensifica ações de limpeza urbana para garantir bem-estar e qualidade de vida à população

A Prefeitura de Estância, por meio da Secretaria Municipal dos Serviços Urbanos, segue firme em seu compromisso com o cuidado da cidade e o bem-estar dos estancianos. Nesta semana, as equipes de limpeza atuam com serviços de capinação, uso de roçadeiras e recolhimento de resíduos sólidos em diferentes pontos do município, incluindo o Residencial Jardim Cléa, as vias no entorno do forródromo e o Cemitério São Francisco de Assis, localizado no bairro Cidade Nova.

As frentes de trabalho operam de forma agendada e planejada, garantindo que os serviços avancem de maneira eficiente e contínua por todos os bairros, conjuntos e residenciais. O objetivo é claro: manter Estância limpa, organizada e acolhedora para todos que vivem e circulam pela cidade.

Para o secretário de Serviços Urbanos, Manoel Messias, manter a cidade bem cuidada é um gesto de respeito à população. “Nossas equipes estão todos os dias em ação, buscando ofertar cidadania e elevar a autoestima dos estancianos. Nosso dever é cuidar bem da cidade. E, ao fazer isso, estamos cuidando de cada cidadão”, destaca.

O secretário também faz um importante apelo à população para colaborar com o trabalho da Prefeitura. “É fundamental que os moradores evitem o descarte de objetos nas ruas, pois isso pode causar sérios transtornos, como entupimento de redes de esgoto e de drenagem de águas pluviais. Cada atitude de cuidado faz a diferença”, reforça.

Com ações constantes e integradas, a gestão municipal segue empenhada em construir uma Estância cada vez mais limpa, segura e humanizada — uma cidade onde qualidade de vida, cidadania e bem-estar caminham lado a lado.

por Genilson Máximo – Fonte: SECOM