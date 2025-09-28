Prefeitura de Estância paga salários dos servidores até dia 30 de setembro

A Prefeitura de Estância manteve o compromisso de efetuar, dentro do mês, o pagamento dos servidores ativos, aposentados e pensionistas. O cronograma de setembro iniciou-se nesta sexta-feira, 26, e segue até 30 de setembro de 2025, em consonância com a política de transparência, responsabilidade e valorização do servidor público.

Calendário de pagamento — setembro/2025

26/09 (sexta-feira): SAAE e SMTT

29/09 (segunda-feira): Saúde

30/09 (terça-feira): Educação, Administração, Assistência Social, aposentados e pensionistas

Relevância da medida

Pagar dentro do mês fortalece a previsibilidade financeira das famílias, movimenta a economia local e demonstra a saúde fiscal do Município. A prática também assegura melhor planejamento orçamentário e continuidade dos serviços essenciais à população.

Compromisso com o servidor

A manutenção dos salários em dia integra a agenda permanente da gestão, que reconhece no funcionalismo o maior patrimônio público municipal. Ao respeitar quem está na linha de frente do atendimento à população, a Prefeitura reafirma seu compromisso com a qualidade do serviço público e com a responsabilidade na aplicação dos recursos.

por Genilson Máximo – Fonte: SECOM