Prefeitura de Estância, PRF e SMTT realizam a “Operação Multiplica” em Tomar do Geru

A Prefeitura Municipal de Estância, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), com a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) e o Departamento de Educação para o Trânsito, realizou a “Operação Multiplica”, desenvolvida ao longo de três dias no município de Tomar do Geru, Sergipe. A iniciativa teve como propósito multiplicar conhecimento e fortalecer a cultura da segurança viária, estimulando um trânsito mais humano, consciente e seguro.

Ao longo da ação, foram debatidos temas fundamentais relacionados à educação no trânsito, como o respeito às leis de circulação, o uso responsável das vias, o cuidado com pedestres e ciclistas, além da importância da empatia e da atenção como práticas cotidianas de prevenção de acidentes. A abordagem central da operação reforçou o conceito de trânsito humanizado, no qual cada indivíduo reconhece seu papel na preservação da vida.

A programação contou com palestras educativas, rodas de conversa, orientações técnicas e abordagens preventivas junto a condutores, estudantes e à população em geral. Equipes da PRF, SMTT e representantes da gestão municipal atuaram de forma conjunta, fortalecendo o diálogo com a comunidade e ressaltando que a segurança viária é uma responsabilidade compartilhada.

A ação “Multiplica” reafirma o compromisso das instituições envolvidas com a redução de acidentes, a promoção da cidadania e a proteção da vida, consolidando um passo significativo para a construção de um trânsito mais seguro em Tomar do Geru e em toda a região sul de Sergipe.

Texto e foto Ascom PME