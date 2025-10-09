Prefeitura de Estância realiza solenidade de formatura da 4ª turma da Guarda Municipal

Na manhã desta quinta-feira, 9 de outubro de 2025, o auditório da UNIT/Estância foi palco de um evento significativo para a segurança pública local: a Formatura da 4ª Turma da Guarda Municipal de Estância (GME). O ato, promovido pela Secretaria Municipal da Defesa Social, marca a conclusão do curso teórico de formação de novos agentes, reafirmando o compromisso da administração municipal em preparar profissionais para garantir mais segurança à população.

Com a presença de 33 novos agentes formados, sendo 18 dedicados a Estância, 8 a Tobias Barreto e 7 a Itabaianinha, esta formatura transcende as fronteiras municipais. Ela evidencia de forma clara a relevância regional desta iniciativa de capacitação e o espírito de colaboração mútua entre as cidades vizinhas na busca por segurança pública aprimorada para toda a região. Como bem ressaltou o Diretor da Guarda Municipal, Augusto Feitosa: “Esta é a formatura da quarta turma do curso teórico de formação da Guarda Municipal de Estância. É notável que este seja o terceiro curso de formação da parte teórica que realizamos somente neste ano de 2025,’ sublinhando o ritmo acelerado e o compromisso inabalável com a excelência na formação de novos profissionais.”

O rigoroso treinamento dos agentes foi realizado em diversos locais – SEMDEC, Tiro de Guerra, UNIT e CAIC – e contou com a expertise de importantes órgãos e profissionais, incluindo Polícia Federal, Polícia Penal, Polícia Civil, Guardas Municipais, Ministério Público, Corpo de Bombeiro Militar, Bombeiro Civil, Professor de Educação Física e Psicólogo. Essa formação multidisciplinar assegura que os novos membros da GME estejam plenamente preparados para os desafios de suas funções.

O Secretário Municipal da Defesa Social, major Valmir Gomes dos Santos, destacou a importância da preparação contínua dos agentes. “Este ato de formatura cristaliza o esforço da gestão em investir na qualificação profissional de nossos Guardas. É fundamental preparar o agente com excelência, pois ao estarem prontos, garantimos à nossa sociedade ainda mais segurança e tranquilidade no dia a dia. A população de Estância e das cidades vizinhas ganha muito com esse reforço.”

O prefeito André Graça parabenizou os formandos e sublinhou o impacto positivo da formação para o município. “A entrega desta nova turma de Guardas Municipais é uma prioridade da nossa administração. Investir na capacitação e no preparo desses homens e mulheres é investir diretamente na qualidade de vida da nossa população. Queremos que a Guarda Municipal de Estância esteja cada vez mais forte e apta a proteger o cidadão, garantindo um ambiente mais seguro e justo para todos.”

Os novos agentes se juntam agora ao efetivo da Guarda Municipal, prontos para exercerem suas funções com base no conhecimento e na técnica adquiridos, em benefício da segurança da comunidade.

PorGenilson Máximo – Fonte: SECOM