Prefeitura de Estância realizou 1ª Conferência Rural Sustentável e Solidária

A Prefeitura de Estância, por meio da Secretaria da Agricultura, Pesca e Aquicultura, promoveu nesta quarta-feira, 24, a I Conferência Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário. O encontro, no Auditório do CREJA Jorge Amado, reuniu produtores, técnicos e autoridades para debater o futuro do setor, definir diretrizes de políticas públicas para a zona rural e eleger a representação local para a próxima etapa territorial prevista até o fim do ano.

A conferência foi apresentada pela gestão como um marco para a agricultura do município e um evento crucial para a formulação de políticas públicas voltadas ao campo. Segundo a pasta, um dos momentos centrais foi a eleição de 6 delegados e 6 suplentes — 4 da sociedade civil organizada e 2 do poder público — escolhidos entre os segmentos presentes, com garantia de representatividade.

A delegação definida incorpora, no mínimo, 50% de participação feminina e 20% de jovens, além da presença de povos e comunidades tradicionais, como catadores de mangaba, marisqueiros, pescadores artesanais, quilombolas, ribeirinhos e beirinhos, respeitando a incidência desses grupos no município. A composição busca assegurar diversidade e enraizamento territorial nas propostas que serão levadas à etapa estadual.

Para a Prefeitura, a conferência foi um passo fundamental para a construção de políticas que atendam às necessidades das famílias que sustentam a agricultura local. “Reunimos aqui diversos atores importantes para debater os desafios e buscar soluções inovadoras e sustentáveis para o nosso futuro”, afirmou o vice-prefeito Cristóvão Freire.

Ao destacar o cumprimento do plano de governo, o vice-prefeito registrou: “Tenho a dizer aos senhores que nós estamos procurando cumprir rigorosamente aquilo que foi nosso plano de governo apresentado pelos senhores quando da discussão do nosso plano de governo. Foi um plano de governo feito pelo povo, para servir ao povo. E não era justo que nós deixássemos esquecido essas pautas de política pública para o desenvolvimento do nosso município, principalmente ao trabalhador rural, este homem que labuta dia a dia, seja o homem, que seja a mulher, que não tem sol, que não tem chuva, que desfaça com que descanse ou deixe de trabalhar. Sabemos muito bem da luta diária de um trabalhador rural para ter o seu sustento e também da sua própria família.”

A avaliação da organização é que o resultado traduz o território: uma delegação diversa, comprometida e construída com escuta ativa, do diagnóstico à decisão. Ao abrir espaço para quem vive da pesca, da coleta, do rio e das tradições quilombolas, o município reforça a centralidade da pluralidade na política rural.

Oriunda do campo, a vereadora Marta Monteiro relatou otimismo com a etapa municipal. “Essa conferência foi muito importante para nós. Tivemos a oportunidade de trocarmos experiências e ouvirmos as demandas. Esperamos que as discussões aqui realizadas se traduzam em ações concretas para o nosso setor”, disse.

O evento registrou grande participação popular e evidenciou a união entre poder público e comunidade. A expectativa da Prefeitura é que o diálogo estabelecido fortaleça a agricultura e melhore a qualidade de vida das famílias do campo em Estância.

por Genilson Máximo

Fonte: SECOM