Prefeitura de Estância vai inaugurar Praça e Quadra no conjunto Valadares

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação já agendou data para inaugurar a obra do conjunto Valadares, com Praça dotada de Quadra Esportiva e Academia ao ar Livre, num espaço de cerca de três mil metros quadrados. O ato inaugural está previsto para a próxima sexta-feira, 26 de setembro.

O investimento total na obra é de R$ 1.047.679,76, viabilizado via recursos do Ministério do Turismo. O projeto representa mais que uma construção para a comunidade local, que aguardava por estes equipamentos há mais de três décadas.

Segundo o secretário municipal de Infraestrutura e Habitação, Zejomá Júnior, o projeto é mais que uma construção, é um símbolo de dignidade e cidadania: “Esta obra não é apenas um investimento em infraestrutura, ela simboliza o compromisso da prefeitura em promover a dignidade e a cidadania de cada um dos moradores dessa comunidade”.

O Conjunto Valadares foi inaugurado em março de 1991, há mais de três décadas, tempo em que a comunidade viveu em jejum dos aparelhos ora inaugurados. A nova obra marca o início de uma nova fase para o residencial.

Com apenas nove meses incompletos, o Governo Municipal trabalhou de forma célere para concluir obras iniciadas na gestão passada. Foram inauguradas e entregues nos meses deste ano a Praça Rosa Siqueira e o Complexo Turístico do Porto do Mato, além de dar sequência à construção da Orlinha de Todos.

A administração municipal está ultimando a pavimentação do loteamento Cosme e Damião, bem como a etapa II do loteamento Sonho do Leste. Através da Secretaria Municipal da Educação, as obras da Escola Humberto Ferreira, no Porto do Mato, estão em fase de acabamento e em breve inaugurada.

A Prefeitura de Estância não para e reafirma seu compromisso com o desenvolvimento da cidade que cresce com coração que acolhe.

Publicado por Genilson Máximo

Fonte: SECOM