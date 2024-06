PREFEITURA DE FREI PAULO ABRE CONCURSO COM 155 VAGAS EM CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL, MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR

A Prefeitura Municipal de Frei Paulo divulga Concurso Público para preenchimento de 155 vagas para cargos de nível fundamental incompleto, médio, técnico e superior.

A prefeitura informa que as vagas são para: Agente de Contratação (1); Assistente Social (1); Enfermeiro (5); Engenheiro Civil (1); Farmacêutico (1); Fisioterapeuta (3); Fonoaudiólogo (1); Médico Clínico Geral (1); Médico Clínico Geral PSF (1); Médico Cardiologista (1); Médico Ginecologista/Obstetra (1); Médico Ortopedista (1); Médico Pediatra (1); Médico Psiquiatra (1); Médico Veterinário (1); Nutricionista (2); Odontólogo (3); Psicólogo (2); Terapeuta Ocupacional (1); Professor de Inglês (1); Professor de Matemática (2); Professor de Português (1); Professor Pedagogo (1); Agente de Controle de Endemias (1); Agente Educador (6); Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (10); Condutor de Ambulância (5); Escriturário (4); Fiscal de Obras e Serviços (2); Fiscal de Tributos (1); Fiscal Municipal (2); Fiscal Sanitário (2); Inspetor Escolar (5); Monitor de Programa Social (5); Motorista Categoria B (5); Motorista Categoria C (5); Oficineiro de Programa Social (1); Operador de Máquinas (2); Técnico de Saúde Bucal (3); Técnico de Segurança do Trabalho (1); Técnico em Contabilidade (1); Técnico em Enfermagem (10); Auxiliar de Obras e Serviços (25); Auxiliar de Serviços Gerais (25).

O profissional deve exercer funções em jornadas de 20 a 40 horas semanais, referente a remuneração mensal no valor que alterna entre R$ 1.412,00 a R$ 7.000,00.

Os interessados em participar, podem se inscrever no período de 7 de junho de 2024 a 8 de julho de 2024, de forma online. Será cobrada taxa de participação de R$ 64,0 a R$ 110,00.

Os candidatos que se enquadram nos requisitos exigidos pelo edital, podem pedir a isenção de taxa no prazo de 7 a 8 de junho de 2024.

Como forma de classificação, os candidatos serão avaliados mediante aplicação de prova objetiva no dia 15 de setembro de 2024 e prova de títulos, com base nos critérios de pontuação especificados no documento de seleção.

Vigência

De acordo com o edital de abertura, o Concurso Público terá validade durante dois anos, contados a partir da data da homologação, com possibilidade de ser prorrogado por igual período.

Fonte: PCI Concursos