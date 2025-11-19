Prefeitura de Gararu realiza II Mostra Cultural em alusão ao Dia da Consciência Negra

O município de Gararu realizou, na última terça-feira, 18, a II Mostra Cultural. O evento aconteceu no clube do município e teve o objetivo de celebrar a cultura e identidade do povo negro.

A programação contou com um cortejo cultural, desfiles de personalidades e beleza negra, apresentações de escolas, de grupos de capoeira e do grupo Sociart, entre outras atrações.

O evento, que foi idealizado pela prefeita Zete de Janjão (PSD), por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, aconteceu em alusão ao Dia da Consciência Negra, que será comemorado na próxima quinta-feira, 20, feriado nacional.

“A Mostra Cultural, além de nos proporcionar um grande espetáculo, passa a mensagem de garantia de respeito, oportunidade e dignidade para todos. Nossa gestão não poderia deixar fazer uma homenagem e valorizar a cultura afro-brasileira, que representa nossas raízes. Nosso compromisso é fortalecer as políticas públicas em todas as áreas e combater qualquer forma de discriminação”, declarou a prefeita.

Ascom Prefeitura de Gararu