Prefeitura de General Maynard valoriza agentes de endemias com novo incentivo

Em um passo importante para a saúde pública, o prefeito Marcones Melo sancionou nesta quarta-feira, 2, uma nova lei que cria um incentivo financeiro para os agentes de endemias efetivos do município. A medida reflete o compromisso da Prefeitura com esses profissionais, fundamentais na luta pela prevenção e no cuidado com a saúde da população.

“Hoje sancionei a lei aprovada pela Câmara de Vereadores, que cria o incentivo financeiro aos agentes de endemias efetivos do nosso município. É um compromisso com esses profissionais essenciais para a prevenção e o cuidado com a saúde da nossa população”, afirmou o prefeito Marcones Melo.

Com a sanção da lei, 6 agentes de endemias serão beneficiados. Desses, 2 já recebem o incentivo por meio de repasse federal, e agora os outros 4 também terão o apoio financeiro com recursos próprios da Prefeitura.

O prefeito ainda fez questão de agradecer à Câmara de Vereadores pelo apoio contínuo: “Agradeço à Câmara de Vereadores pelo apoio e parceria de sempre em favor do povo de General Maynard. Seguimos trabalhando com responsabilidade e compromisso!”

A nova medida tem como objetivo não apenas melhorar as condições de trabalho dos agentes de endemias, mas também fortalecer as ações de saúde preventiva no município.

Ascom/Prefeitura de General Maynard