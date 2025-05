Prefeitura de Itabaiana divulga a programação da 58ª festa dos Caminhoneiros

A Prefeitura de Itabaiana divulgou oficialmente nesta quinta-feira (08), a programação da 58ª Feira do Caminhão e da Festa dos Caminhoneiros, que acontecerá no início do próximo mês e o prefeito Valmir de Francisquinho (PL) fez o anúncio das atrações dos dois eventos que atraem visitantes de todos os cantos do Brasil.

A Feira do Caminhão será realizada no Shopping Peixoto, em sua totalidade e a Festa dos Caminhoneiros, na Praça de Eventos. No ano passado, mais de R$ 106 milhões em negócios foram movimentados durante a Feira do Caminhão, que foi sucesso.

Confira a programação abaixo:

07/06 (sábado)

Na Boleira com saúde – Praça João Pessoa

8h: Ação de saúde e cidadania

Quermesse – Praça Fausto Cardoso

21h: Erivaldo de Carira

23h: Gileno Xavier

08/06 (domingo)

Carreata Mirim

8h: Concentração: Praça General João Pereira

Shows – Praça de eventos

16h: Rodriguinho

17h: Jamanta Show

18h: Forrozão Zito e Zety

19h: Jânio Linhares

20h: Zueirões do Forró

21h: Ricardo Mart

22h: Diones Costa

23h: Tatua Mensageiro do Forró

00h: Carlos Greg

01h: Patricinhas do Forró

09/06 (segunda-feira)

Feira do Caminhão – Arena Peixoto

18h30: abertura oficial da feira – Filarmônica Nossa Senhora da Conceição 280 anos

18h45: abertura da Boleia Empreendedora/ Emprenhadoríssimo e Movimento

19h: show pirotécnico

20h:Edy Fonseca

10/06 (terça-feira)

Feira do Caminhão – Arena Peixoto

14h à 21h: funcionamento dos stands

20h: show com Jadson Lisboa

Shows – Praça de eventos

21h: Léo Lopes

22h: Luanzinho Morares

23h: Simone Mendes

00h30: Alma Gêmea

01h30: Calcinha Preta

03h: Antônio O Clone

04h: Natanzinho Lima

Dia 11 de junho (quarta)

Feira do Caminhão – Arena Peixoto

14h à 21h: funcionamento dos stands

20h: show com Sandrinha Raveli

Shows – Praça de eventos

21h: Felipe Mariano

22h: Aline Souza

23h: Leonardo

00h30: Forró Brasil

01h30: Zé Vaqueiro

03h: Danielzinho Júnior

04h: Henry Freitas

Dia 12 de junho (quinta)

Alvorada na Carreata

6h: show pirotécnico – carreta – show de Marquinhos Sofrência

Café dos Caminhoneiros – Tio Luiz

7h: confraternização com os caminhoneiros no Calçadão Francisco Teles de Mendonça

Feira do Caminhão – Arena Peixoto

14h à 21h: funcionamento dos stands

20h: show com Vanicléia

23h30: encerramento – Filarmônica 28 de Agosto

Procissão Santo Antônio

18h: show pirotécnico

Shows – Praça de eventos

21h: Davi e Mateus

22h: Reinan Santos

23h: César Menotti e Fabiano

00h30: Launa Prado

02h: Lairton e Seus Teclados

03h: Xand Avião

04h: Mikael Santos

