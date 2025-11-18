Prefeitura de Itabaiana fará grande ação voltada à saúde do homem nesta quarta-feira

A Prefeitura de Itabaiana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizará nesta quarta-feira, 19, uma grande ação, voltada à saúde do homem, com a oferta gratuita de vários serviços, como vacinação, consultas e exames.

A ação acontecerá no Espaço Jovem, onde toda quarta-feira acontece tradicionalmente a Feira das Trocas, que costuma reunir um grande público masculino. As equipes estarão concentradas ao lado da Casa de Farinha, com os atendimentos das 06h às 16h.

Serão ofertados os seguintes serviços:

-Aferição de Pressão Arterial e Glicemia;

-Vacinação;

-Consulta com urologista, dentista e oftalmologista;

-Realização de ultrassonografia das vias urinárias e da próstata;

-Exames de próstata;

-Testes rápido de ISTs: HIV, Sífilis e Hepatite;

-Massagem.

O objetivo com essa ação é conscientizar o público masculino sobre a importância de cuidar da saúde, aproveitando o Novembro Azul, mês de combate ao câncer de próstata.

Texto e foto PMI