Prefeitura de Itabaiana inaugura nova Unidade Básica de Saúde nesta sexta-feira

O bairro Gilton Garcia, conhecido como Mutirão, está prestes a receber uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS). A unidade, que leva o nome de Gilza Maria dos Santos Ribeiro, será inaugurada nesta sexta-feira, dia 19 de maio, às 17h.

Situada no Loteamento Irmã Dulce, a UBS Gilza Maria contará com duas equipes de Saúde da Família, médicos, dentistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes de saúde que irão atuar no atendimento básico e na promoção da saúde da população. “A UBS conta com uma estrutura moderna e adequada para oferecer atendimentos de qualidade para a população. Muito feliz em entregar ao nosso povo mais essa importante obra” disse o prefeito Adailton Sousa.

De acordo com o Secretário Municipal de Saúde, José Suelton, a inauguração da UBS Gilza Maria dos Santos Ribeiro é uma conquista importante para o bairro. “Com a nova unidade, a população terá acesso a serviços básicos de saúde mais próximos de suas casas, o que irá contribuir para melhorar a qualidade de vida e bem-estar dos moradores”, disse.

Gilza Maria dos Santos Ribeiro, que dá nome à UBS, foi uma mulher dedicada à caridade e empenhada em ajudar o próximo. Por conta do seu jeito caridoso, ficou conhecida por toda a cidade. Ela faleceu em 2009, deixando um legado de trabalho e dedicação à comunidade.

Durante todo o dia 19, a Secretaria de Saúde irá disponibilizar atendimentos básicos à população, além de um aulão de dança do projeto Movimenta Itabaiana. Toda a população está convidada para fazer parte deste momento.

Fonte e foto ascom