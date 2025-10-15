Prefeitura de Itabaiana realiza a maior campanha de vacinação antirrábica da história da cidade

Numa ação voltada para a vacinação antirrábica de cães e gatos em todo o município, demonstrando uma efetiva ação em prol da causa animal, a Prefeitura de Itabaiana está realizando a vacinação em várias localidades, desde o dia 06 de outubro, visando levar a campanha para mais perto da população.

Confira a programação, que vai até dia 31 de outubro:

-16/10 – Boqueirão (Escola) – Terra Dura (Escola);

-17/10 – Riacho Doce (Escola) – Queimadinhas (Escola) – Taperinha (Chafariz) – Escola Agrícola (Volante);

-20/10 – Congo (Escola) – Cajueiro (Escola) – Terra Vermelha (Escola) – Agrovila (Praça) – Igreja Velha (Volante)

-21/10 – Canário (bar) – Malhada Velha (Igreja) – João Gomes (Escola) – Zanguê (Posto de Saúde);

-22/10 – IFS – Bom Jardim (Praça) – Conj. Serapião (Rua) – Barro Preto (Centro comunitário);

-23/10 – Lagamar (Escola) – Serra (Escola);

-27/10 – Flexas (Escola) – Bastião (Escola) – Lagoa do Líbano (Escola) – Caraíbas (ACS);

-29/10 – Pé do Veado (Posto de Saúde) – Várzea do Gama I (Escola) – Várzea do Gama II (Escola);

30/10 – Mandeme (Escola); Sítio Novo (Escola) – Paraíso da Serra (Praça) – Coruja (Escola);

31/10 – Queimadas (Praça) – Queimadas (1a etapa) – Queimadas (2a etapa) – Queimadas (3a etapa) – Queimadas (4a etapa).

Além disso, no dia 22 de novembro, Dia D da Vacinação Antirrábica, a Prefeitura de Itabaiana disponibilizará um total de 7.000 doses. Vale destacar também que desde o início de outubro, a vacinação já está disponível na Casa de Passagem Animal.

Até o momento, desde que a campanha iniciou, no dia 06 de outubro, foram vacinados cerca de 2 mil cães e gatos, nas localidades onde já aconteceu a vacinação. É importante que os tutores tenham consciência da necessidade da vacinação e não deixem de levar o seu animal para ser vacinado.

Texto e foto ascom PMI