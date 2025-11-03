Prefeitura de Itabaiana realiza mais um mutirão de cirurgias de catarata em parceria com o IOSE

Nos dias 30 e 31 de outubro, a Prefeitura de Itabaiana, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou mais um mutirão de cirurgias de catarata, em parceira com o Instituto de Olhos de Sergipe (IOSE). Cerca de 80 pacientes fizeram o procedimento cirúrgico.

O mutirão é uma importante ação que é realizada pela SMS e IOSE, com o objetivo de reduzir a fila de espera por cirurgias oftalmológicas em Itabaiana e consequentemente, atender a demanda da população.

“Em dois dias, realizamos mais um mutirão de cirurgias e desta vez, cerca de 80 pessoas puderam passar pelo procedimento. A parceria com o IOSE é de extrema importância para nós, que entendemos a necessidade de ofertar a cirurgia de catarata à nossa população, garantindo, com isso, mais conforto à visão e consequentemente, qualidade de vida”, destacou Genilza Santos, Secretária Municipal de Saúde.

Os pacientes que tem catarata sentem a visão embaçada e podem até perder o contraste e sensibilidade à luz. Além disso, a catarata pode levar à cegueira. A cirurgia é necessária para devolver a qualidade de vida dos pacientes.

