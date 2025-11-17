Prefeitura de Itabaiana realizará festa em comemoração ao Dia da Bíblia

O Dia da Bíblia será comemorado com festa em Itabaiana, no sábado, 06 de dezembro. A Prefeitura Municipal realizará uma noite especial, com shows de Fernanda Brum – um dos grandes nomes da música gospel no Brasil – Juninho Alê, Banda Alta Vida e Sons de Adoração.

A festa acontecerá na Praça de Eventos, a partir das 19h e a expectativa é de que um grande público evangélico, não só de Itabaiana, mas de toda região e do estado, marque presença, numa noite de fé, louvor e adoração, que contará também com a união das igrejas evangélicas de Itabaiana.

“Será um momento muito especial à comunidade evangélica de nossa cidade. Recentemente, realizamos uma noite linda, com o show do Padre Antônio Maria, para os católicos de Itabaiana e agora teremos um evento voltado aos evangélicos de nossa cidade, com grandes atrações. Tenho certeza que será um momento de muita união, fé e emoções”, destacou o prefeito Valmir de Francisquinho.

Na manhã de hoje, pastores de várias igrejas, a imprensa e autoridades estiveram reunidos, num café da manhã, onde a festa foi lançada oficialmente e os últimos detalhes, ajustados, entre a gestão e as igrejas evangélicas que participarão.

Texto e foto assessoria