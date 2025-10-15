Prefeitura de Itabaiana realizará mobilização de combate ao Aedes aegypti

A Prefeitura de Itabaiana realizará uma mobilização de combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, Zika e Chikungunya, nos dias 16 e 17 (quinta e sexta-feira), no Bairro Queimadas.

A ação acontecerá no bairro que apresentou alto índice de infestação, no último Levantamento de Índice Rápido para Aedes aegypti (LIRAa), divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES).

A mobilização envolverá equipes da Secretaria Municipal de Saúde e também das secretarias de Educação e de Obras.

Serão feitas palestras de conscientização na escola do bairro, para os estudantes, sobre o cuidado em não armazenar água parada em reservatórios nas residências. Haverá também um mutirão de limpeza e a passagem do “Cata-treco”, recolhendo materiais sem utilidade.

Ascom PMI