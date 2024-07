Prefeitura de Itabaiana  retifica Processo Seletivo na área da saúde

Profissionais contarão com a remuneração de até R$ 3,3 mil

A Prefeitura de Itabaiana por meio do Fundo Municipal de Saúde e pela Secretaria Municipal de Saúde anuncia a primeira retificação do Processo Seletivo, com o objetivo de formar cadastro reserva, para profissionais de nível superior.

De acordo com o documento (retificação I), houve a prorrogação do período de realização das inscrições. Agora os interessados podem realizar as candidaturas entre os dias 29 de julho de 2024 e 2 de agosto de 2024, no horário das 8h às 16h.

As oportunidades são para os cargos de Fonoaudiólogo; Médico Cirurgião Dentista; Médico Clínico Geral; Médico Endocrinologista e Metabolista; Médico Geriatra; Médico Neurologista; Médico Oftalmologista; Médico Psiquiatra; Médico Pneumologista; Médico Pediatra; Médico Ultrassonografista; Psicólogo em Saúde e Terapeuta Ocupacional.

Ao serem contratados, os profissionais contarão com a remuneração no valor de R$ 2.457,00 a R$ 3.311,70 por mês e a carga horária será de 20 a 40 horas semanais.

Os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida, ter registro no respectivo conselho de classe, ter idade mínima de 18 anos, entre outros requisitos que constam no edital.

Inscrição e seleção

Os interessados poderão se inscrever na sede da Secretaria Municipal de Saúde, situada na Avenida Vereador Olímpio Grande, nº 133, bairro Sítio Porto, no horário das 8h às 16h.

O processo de seleção dos candidatos consistirá em prova de títulos conforme os critérios de pontuação estabelecidos no edital.

O prazo de validade do presente Processo Seletivo será de 12 meses, contado da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.