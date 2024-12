Itabaianinha: Prefeitura abre concurso público com 300 vagas

A Prefeitura de Itabaianinha lançou o edital do concurso público 01.2024, que oferece 300 vagas em diferentes níveis de escolaridade.

O certame busca preencher cargos em diversas áreas, com salários que variam entre R$ 1.412 até R$ 9.262,66.

Confira abaixo os principais detalhes:

Vagas

Ao todo, são 300 vagas distribuídas entre os níveis fundamental, médio/técnico e superior. As funções contemplam:

❯ Agente de Combate às Endemias

❯ Assistente Administrativo

❯ Auxiliar de Enfermagem

❯ Médicos (em diferentes especialidades)

❯ Professores (em diversas áreas)

E muitas outras oportunidades, abrangendo setores fundamentais para o desenvolvimento do município.

Inscrições

O período de inscrições vai de 02/12/2024 até 22/12/2024, às 23h59. Os interessados devem acessar o site oficial da banca organizadora, IBPTEC (Instituto Brasileiro de Pesquisa, Tecnologia, Ensino e Ciência), para efetuar a inscrição.

As taxas de inscrição variam conforme o nível de escolaridade do cargo:

❯ Nível Fundamental: R$ 73,50

❯ Nível Médio/Técnico: R$ 90,00

❯ Nível Superior: R$ 126,00

É essencial preencher o formulário corretamente e realizar o pagamento da taxa para confirmar a participação no concurso. Os interessados devem ficar atentos aos prazos, aos requisitos para cada cargo e à documentação necessária para efetuar a inscrição corretamente.

Mais Informações

O edital completo, com detalhes sobre o cronograma, os requisitos para cada cargo, e as etapas de seleção, está disponível no portal da Prefeitura de Itabaianinha e no site da banca organizadora IBPTEC.

Fonte e foto ascom Prefeitura de Itabaianinha