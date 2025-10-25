Prefeitura de Itabaianinha promove grande ação em alusão ao Outubro Rosa

Em alusão ao Outubro Rosa, a Prefeitura de Itabaianinha, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou uma grande ação voltada à saúde e ao bem-estar das mulheres, entre os dias 20 e 24 de outubro. Durante toda a semana, foram ofertados diversos serviços gratuitos, com foco na prevenção e no cuidado integral da saúde feminina.

As atividades incluíram exames de lâmina, consultas com ginecologista, encaminhamentos para mamografia, além de momentos de beleza e outras ações especiais pensadas para valorizar e acolher o público feminino. A iniciativa reforça o compromisso do município com a promoção da saúde e a importância do diagnóstico precoce no combate ao câncer de mama e do colo do útero.

Com grande adesão da população, a ação do Outubro Rosa em Itabaianinha foi marcada por cuidado, acolhimento e conscientização, uma demonstração do compromisso da gestão municipal em cuidar de quem mais precisa, com atenção e sensibilidade.

Texto e foto assessoria