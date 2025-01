Prefeitura de Itabi realiza reunião com feirantes e anuncia realocação durante obras

A Prefeitura de Itabi, em parceria com a Secretaria de Obras, realizou no último sábado, 11, uma reunião decisiva com os feirantes do município para discutir o andamento da construção do novo mercado público. O encontro, que envolveu especialmente os trabalhadores da seção de carnes, serviu para informar e tranquilizar a categoria sobre as mudanças temporárias que ocorrerão durante a obra.

Com a demolição do antigo mercado, os feirantes da seção de carnes serão relocados para um espaço provisório nas ruas próximas, enquanto a construção do novo mercado acontece. A Prefeitura de Itabi garantiu que fornecerá todo o suporte logístico e a infraestrutura necessária para que a transição ocorra de maneira eficiente e sem grandes transtornos.

Além disso, a gestão municipal reafirmou seu compromisso com a revitalização do espaço, que visa melhorar as condições de trabalho dos feirantes e oferecer um ambiente mais confortável e moderno para os consumidores. O novo mercado será um marco para a cidade, proporcionando mais qualidade e higiene na comercialização de produtos e movimentando a economia local.

Os feirantes se mostraram satisfeitos com as explicações fornecidas e com o planejamento da obra, que seguirá um cronograma detalhado. A expectativa é que o novo mercado seja inaugurado em 2025, transformando-se em um ponto de referência para a cidade e para os comerciantes de Itabi.

Por. Nélio Miguel Jr