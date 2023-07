Prefeitura de Itaporanga d’Ajuda realiza a 2ª Feira Agro

A Prefeitura de Itaporanga, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura, Indústria e Comércio, promoverá a 2ª Feira Agro do município no dia 28 de julho. O evento acontecerá na Praça do Ginásio de Esportes Gov. João Alves Filho, das 08h às 23h, e trará diversas atividades para agricultores, produtores rurais e toda a comunidade.

A Feira Agro de Itaporanga d’Ajuda contará com uma programação rica e variada, oferecendo aos participantes palestras, apresentações culturais e exposições de diversos stands com produtos e serviços ligados ao setor agropecuário.

Confira a programação completa:

8h: Abertura Oficial com apresentação do Trio Nordeste Independente.

9h: Exposição de animais e apresentação de cursos, serviços e negócios do setor Agro.

11h: Atividades realizadas pela Emdagro do município.

13h: Inscrições de cursos do Senar.

13h30min: Palestra realizada pelo Senar, com o tema “Cultivo e Técnicas na Produção de Mandioca”. Palestrante: Alan Azevedo (Engenheiro Agrônomo).

14h30min: Palestra realizada pelo Senar, sobre a “Avicultura Caipira como Alternativa de Renda para pequenos produtores rurais”. Palestrante: Gleicianny de Brito Santos (Zootecnista).

15h30min: Palestra realizada pelo Sebrae Sergipe, abordando os “Produtos e Serviços do Sebrae, ofertados para o setor Agro”. Palestrante: Aurélio Fernandes Viana (Gerente do escritório Regional do Sebrae em Lagarto).

16h30min: Apresentação do Batalhão de Pífanos Nossa Senhora D’Ajuda.

17h30min: Reisado As Filhas de Maria.

19h: Quadrilha Junina Festa na Roça.

A 2ª Feira Agro de Itaporanga d’Ajuda é uma oportunidade para agricultores e produtores locais adquirirem conhecimentos, compartilharem experiências e terem acesso a novas possibilidades para o desenvolvimento do setor agropecuário do município.

A população está convidada a participar desse importante evento, que busca fortalecer o agronegócio local e promover o crescimento econômico da região. A entrada é gratuita.

Fonte Imprensa Inside