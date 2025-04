Prefeitura de Itaporanga d’Ajuda recebe doação de caminhão basculante

A Prefeitura de Itaporanga d’Ajuda recebeu nesta quinta-feira, 10, a doação de um caminhão basculante, que deverá ser utilizado para a realização dos trabalhos junto a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. O veículo foi adquirido pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), fruto de emenda do deputado federal Fábio Reis.

A entrega simbólica aconteceu na sede da Prefeitura, com as presenças do prefeito Ivan Sobral, do deputado Fábio Reis, bem como de secretários, vereadores e lideranças do município. Na oportunidade, o gestor municipal destacou a parceria com o deputado para o desenvolvimento do município.

“Recebemos um equipamento muito importante, que custa mais de R$ 400 mil, e sem dúvidas vai ajudar bastante na revitalização das nossas estradas vicinais, melhorar o escoamento da nossa produção, tendo em vista que Itaporanga tem essa vocação também para o setor da agricultura e pecuária. Hoje a gente vem realmente agradecer o compromisso que o deputado tem com o nosso município, trazendo esse equipamento, mas também destinando R$ 1 milhão que já está na conta da Prefeitura para a gente utilizar na nossa saúde”, destaca o prefeito Ivan Sobral.

O veículo deverá ser utilizado nas ações de manutenção de estradas vicinais e serviços urbanos, promovendo uma melhor qualidade dos serviços. Durante o ato, o deputado anunciou ainda a destinação de mais emendas para o município de Itaporanga.

“A gente volta agora a Itaporanga retribuindo essa confiança para o nosso trabalho. É mais um equipamento, que custou mais de 473 mil reais, que sem dúvida nenhuma terá grande utilidade para as estradas vicinais, para a limpeza pública, para a exploração de toda a produção. Já tive a oportunidade de destinar, ainda este ano, um milhão de reais, mas já garanti mais dois milhões de reais para melhoria da infraestrutura dessa cidade”, afirmou o deputado federal, Fábio Reis.

Ao informar sobre a destinação de mais de R$ 2 milhões para o município, o prefeito Ivan Sobral anunciou que o recurso deverá ser utilizado na reforma do Estádio Municipal Governador João Alves Filho.

Foto: Secom / Itaporanga d’Ajuda