Prefeitura de Itaporanga inicia entrega de peixes e kits de alimentos para a Semana Santa

A Prefeitura de Itaporanga d’Ajuda, através da Secretaria Municipal da Inclusão e da Assistência Social, iniciou nesta segunda-feira, 14, a distribuição do tradicional peixe da Semana Santa. Trata-se de uma ação do programa Mesa Santa, uma política pública de segurança alimentar, onde cerca de oito mil famílias que se enquadram no cadastro realizado pela Assistência Social recebem peixe e um kit de alimentos.

Ao todo, 12 toneladas de peixes serão distribuídos até a próxima quarta-feira, dia 16 de abril. Cada família recebe em torno de 1,5 quilo de peixe e um kit de alimentos composto por arroz, feijão, azeite de dendê, leite de coco e óleo.

O prefeito Ivan Sobral destaca que este é um programa que promove a garantia de direito à segurança alimentar para a população que se encontra em situação de vulnerabilidade social, promovendo o acesso a uma alimentação digna no período que, tradicionalmente, ocorre a restrição ao consumo de carne vermelha.

“Esse é um programa muito importante, onde a gente distribui oito mil kits para a população que mais precisa nessa semana santa. Uma ação, na qual a gente busca levar o alimento para a população em situação de vulnerabilidade nessa data que é tão especial e abençoada”, afirma o prefeito Ivan Sobral.

Nesta segunda-feira, as equipes estiveram em 34 povoados, que integram as regiões dos povoados Água Bonita, Salvador, Campos, Tapera, Colônia Sapé, Sapé, Gravatá, Saco, Chan, Rio Fundo do Félix, Rio Fundo do São José, Rio Fundo do Ponto, Rio Fundo da Cachoeira, Rio Fundo do Arame, Taboca e Xinduba, estas foram as primeiras comunidades a receber o benefício.

“É uma doação que nos ajuda, aquelas famílias que nesse momento, muitas vezes não tem condições de comprar o peixe para colocar na mesa e cear com a sua família. Temos essa ajuda anualmente e este ano o prefeito não nos deixou de fora, está contribuindo com a nossa semana santa”, disse a dona de casa, Érica Correia.

Cronograma

A distribuição segue até a próxima quarta-feira, 16, percorrendo todos os povoados e finalizando na sede do município. Mais 34 localidades, deverão receber as equipes.

O programa atende famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social, conforme critérios do cadastro, garantindo dignidade e apoio alimentar durante o feriado religioso.

Foto: Secom / Itaporanga d’Ajuda