Prefeitura de Itaporanga participa da 18ª Plenária do Plano Plurianual

Nesta quinta-feira, 22, a Secretaria Municipal de Educação de Itaporanga – Semedi enviou o Coordenador do Fórum Municipal de Educação, Yure Amorim, e a Técnica Pedagógica Hadryelle Oliveira para participar da 18ª Plenária do Plano Plurianual (PPA), principal instrumento de planejamento de médio prazo do Governo Federal com o processo de elaboração do PPA Participativo 2024 – 2027.

O coordenador do Fórum Municipal de Educação, Yure Amorim, relata a experiência de participação e objetivo no evento. “Nos traz uma visão de administração participativa, onde a população é, de fato, ouvida pelos gestores e onde eles podem expor suas necessidades e vulnerabilidades. Nós, enquanto gestão, pudemos absorver muito conhecimento para ter um olhar mais humano na execução dos programas”, destacou.

Estavam presentes neste evento a Ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, o Ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, o Ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, o Ministro das Comunicações, Juscelino Filho, a Ministra da Educação em exercício, Izouda Santos, o Ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, o Governador do Estado, Fábio Mitidieri, o Vice-Governador Zezinho Sobral, senadores, deputados federais e estaduais, secretários nacionais e estaduais, prefeitos e diversas autoridades das três esferas.

Fonte e foto Imprensa Inside