Prefeitura de Itaporanga realizará Audiência Pública para construção do PPA, LDO e LOA

A Prefeitura de Itaporanga d’Ajuda, através da Secretaria Municipal do Planejamento e Fazenda, realizará no próximo dia 2 de abril, quarta-feira, uma Audiência Pública com o objetivo de garantir a participação da população na fase de construção de objetivos e diretrizes do orçamento municipal. O evento será realizado na Igreja Presbiteriana em Missões, localizada na avenida Deputado José Conde Sobral, a partir das 9h.

A Audiência Pública visa abrir espaço para que a sociedade discuta e contribua para a construção de três peças importantes para o orçamento do município, o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), que são essenciais para o planejamento e a implementação de ações da Prefeitura, estabelecendo as prioridades de investimento. Além disso, é a partir delas que a administração municipal define como os recursos serão distribuídos entre as áreas mais importantes para a população, como saúde, educação, assistência social, infraestrutura, entre outros.

A participação da sociedade na discussão é essencial para que a administração entenda os principais problemas e os anseios da sociedade, atuando para atender as necessidades da população e as demandas mais apresentadas. A promoção do espaço de discussão assegura o compromisso da Prefeitura em fazer uma gestão transparente e democrática, a partir de um diálogo estabelecido com os itaporanguenses.

A Audiência Pública é aberta a todos os cidadãos itaporanguenses, lideranças e representantes de entidades.

Arte: Secom / Prefeitura de Itaporanga