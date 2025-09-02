Prefeitura de Lagarto altera data do leilão de bens inservíveis para dia 16

O local e horário para realização do leilão não foram modificados

A Prefeitura Municipal de Lagarto (PML), através da Secretaria Municipal da Administração (Semad), publicou nesta segunda-feira, 1, no Diário Oficial do Município, uma retificação no edital que descreve as regras para realização do leilão de bens inservíveis, na forma híbrida, ou seja, presencial e online. A mudança diz respeito a uma nova data para que a iniciativa aconteça, o dia 16 de setembro, terça-feira, e o acréscimo de 21 novos lotes à disposição. Os interessados em participar presencialmente devem dirigir-se ao Rotary Club de Lagarto, na avenida Rotary, 255, no Centro, às 10h. Para participação virtual, o acesso acontecerá a partir do site www.leiloesfreire.com.br, no mesmo horário.

O leilão passará a ser composto por 71 lotes, e abrange desde móveis, eletroeletrônicos, veículos e maquinário, com lances iniciais entre 200 e 100.000 mil reais. Os interessados em verificar os itens disponíveis podem procurar o setor de Patrimônio na sede da PML, na Praça da Piedade, nº 13, Centro. Também é possível obter informações a partir do contato com o leiloeiro oficial nomeado, Osman Sobral, através dos contatos telefônicos: (82) 99969-6202, (82) 3223-5212 ou (82) 99981-6513.

Bens inservíveis são aqueles que, por diversos motivos, não podem mais ser utilizados pela instituição para a qual foram originalmente destinados. Esses bens podem ser considerados ociosos, recuperáveis, antieconômicos ou irrecuperáveis. Desde o início do ano, a Semad tem feito um esforço para identificá-los, a partir do trabalho de levantamento patrimonial sob comando da Diretoria de Material e Patrimônio (DMP).

“Decidimos alterar a data desse primeiro leilão de bens inservíveis de maneira a contemplar os avanços no processo de catalogação desse material e colocar à disposição um número maior de itens e, possivelmente, ampliar a capacidade de arrecadação para os cofres públicos, para que a gente possa, então, ter uma maior capacidade de investimento na modernização das ferramentas de trabalho”, aponta a secretária municipal da Administração, Jocelda Fonseca.

Na medida em que o registro dos bens for avançando, e outros bens inservíveis identificados quanto à sua condição de uso, novos leilões poderão ser realizados.

Com essa iniciativa, a gestão municipal pretende reunir recursos que possibilitarão aprimorar a qualidade dos bens que tem à disposição, assegurando a estrutura necessária aos servidores, de pastas diversas, para uma melhor prestação de serviços aos lagartenses.

Por Dayanne Carvalho – foto Sérgio Melo/Segab