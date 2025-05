Prefeitura de Lagarto divulga programação completa da 2ª Conferência Municipal das Cidades

No dia 15 de maio, a Prefeitura de Lagarto, por meio das Secretarias Municipais de Governo e Inovação (Segov) e de Desenvolvimento Urbano (Semdu), realizará a 2ª Conferência Municipal das Cidades, um momento fundamental para discutir e formular políticas públicas e urbanas. A conferência acontecerá no auditório do Instituto Federal de Sergipe (IFS) – Campus Lagarto, das 8h às 18h.

A etapa municipal é necessária para que ocorram as etapas estaduais e nacionais. Durante todo o dia, será desenvolvida uma programação que terá como foco a discussão dos eixos temáticos, elaboração de propostas e eleição dos delegados que representarão o município nas próximas etapas da conferência.

A secretária de Governo e Inovação, Angela Albino, destaca a importância da programação que será desenvolvida durante todo o dia 15 de maio. “Teremos uma programação intensa e muito rica, com palestras e discussões sobre os eixos temáticos. A programação foi pensada para promover um debate qualificado e participativo, e será uma oportunidade estratégica para ouvir a população e construir, de forma coletiva, soluções para os principais desafios da cidade”, disse.

Programação:

7h30 – Início do credenciamento

8h – Apresentação da banda de professores do IFS

8h30 – Mesa de abertura com fala das autoridades

9h30 – Palestra com a arquiteta e urbanista Shirley Dantas

Tema: Como pensar cidades mais eficientes, inclusivas e humanas

Formação de nova mesa para dar continuidade aos trabalhos

10h10 – Leitura e aprovação do regimento

10h40 – Discussão dos Eixos Temáticos em Grupos:

– Eixo 1: Sustentabilidade ambiental e emergências climáticas

– Eixo 2: Habitação e regularização fundiária

– Eixo 3: Mobilidade urbana

– Eixo 4: Espaços públicos inclusivos

– Eixo 5: Saneamento ambiental

– Eixo 6: Políticas de patrimônio histórico

12h30 – Almoço

14h – Palestra com a arquiteta e urbanista, vice-presidente nacional do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), Renata Dantas Rosário Sachs

Tema: Ações do IAB para melhoria das cidades, do urbanismo e preparação para a COP30

14h40 – Plenária final

Apresentação das propostas por eixos

16h – Coffee Break

16h20 – Eleição de delegados (as)

18h – Encerramento

Inscrições

No total, 250 vagas foram disponibilizadas para as pessoas que têm interesse em participar da 2ª Conferência Municipal das Cidades. As inscrições estarão abertas até o dia 14 de maio. Para se inscrever, basta acessar o site oficial da Prefeitura de Lagarto, clicar no banner que aparece na tela principal, preencher as informações pessoais, selecionar o segmento que representa e escolher um eixo temático.

Acesse o link: https://sim2.lagarto.se.gov.br/conferencia_municipal/

Por Secom/PML