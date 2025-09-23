Prefeitura de Lagarto fortalece troca de experiências na política de assistência social

Diálogo entre municípios reforça ações de segurança alimentar e assistência social

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e do Trabalho de Lagarto (Sedest), realizou uma visita ao Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional (Cresan), localizado no município de São Cristóvão. A visita foi conduzida pela nutricionista da Sedest, Samara Camila, e pela secretária Suely Menezes, com o objetivo de conhecer de perto as ações desenvolvidas pelo Cresan e fortalecer parcerias entre os municípios.

O Cresan tem como missão contribuir para a redução da fome e da insegurança alimentar e nutricional, garantindo o acesso a uma alimentação adequada para famílias em situação de vulnerabilidade social. Além disso, o equipamento promove a educação alimentar e nutricional, oferecendo suporte fundamental para a política de assistência social local.

Para a secretária Suely Menezes, a visita foi uma oportunidade de aprendizado e troca de experiências. “É essencial conhecer de perto iniciativas que vêm dando certo em outros municípios. A troca de experiências nos ajuda a aprimorar os programas que desenvolvemos em Lagarto, garantindo que nossas ações na assistência social sejam ainda mais efetivas e estruturadas para atender à população que mais precisa”, disse.

A secretária de assistência social de São Cristóvão, Lucianne Rocha, destacou a importância de compartilhar estratégias bem-sucedidas. “É muito importante compartilhar aquilo que vem dando certo. A política de assistência social recebe uma grande responsabilidade no enfrentamento da fome, mas sozinha não consegue atuar de forma integral. Ela precisa estar articulada a uma política de segurança alimentar e nutricional. Mesmo que alguns municípios, como São Cristóvão e Lagarto, tenham a segurança alimentar vinculada à assistência social, é fundamental entender como instituir programas específicos para essa área. Isso garante resultados mais efetivos, pois não trabalha na eventualidade, como benefícios eventuais, mas sim na oferta contínua de alimentos e nutricionalmente adequada para quem precisa”, afirmou.

A visita também reforçou a parceria entre os municípios, mostrando que o diálogo e a troca de experiências são essenciais para a construção de políticas públicas mais eficientes e integradas, voltadas para a garantia de direitos e a promoção da dignidade das famílias atendidas.

Texto e foto assessoria