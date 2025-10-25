Prefeitura de Lagarto inicia entrega novos equipamentos às escolas do município

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal da Educação (Semed), iniciou, nesta sexta-feira, 24, a distribuição de novos equipamentos nas escolas da rede municipal de ensino. A ação tem como objetivo reforçar a estrutura física das unidades escolares, melhorando o funcionamento de cada uma para qualificar a aprendizagem dos estudantes. Neste primeiro dia, foram contempladas com os utensílios, como fogões, freezers, ventiladores e multiprocessadores, as escolas municipais Paulo Rodrigues do Nascimento, Matheus José de Oliveira, Maria Luiza Pereira do Nascimento Rodrigues, José Marcelino Prata e João Pedro de Araújo, além da Unidade Municipal de Educação Infantil Vovó Marcionilia.

O investimento total ultrapassa R$ 270 mil, oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e do Salário-Educação. “Desde janeiro, temos trabalhado para melhorar a infraestrutura da nossa rede municipal, priorizando as unidades que estavam em situação mais crítica. Esse cuidado começou com a recuperação física das escolas e, agora, avança com a aquisição de novos equipamentos. Além disso, também implementamos o programa Bom Dia Feliz, que garante o desjejum diário dos nossos alunos. Tudo isso forma um conjunto de ações que qualificam o ambiente escolar e refletem o nosso compromisso com uma educação pública cada vez mais digna e eficiente”, afirmou o prefeito Sérgio Reis.

De acordo com a secretária municipal da Educação, Taysa Mércia, a entrega representa mais um passo na política de fortalecimento das escolas municipais e na melhoria das condições de trabalho e aprendizado. “Sabemos que a qualidade do ensino é influenciada diretamente pelas condições estruturais das escolas. Por isso, estamos entregando equipamentos que vão auxiliar o trabalho das equipes e melhorar o ambiente de aprendizado. É uma ação que reflete o compromisso da gestão com cada servidor, cada aluno e cada espaço de ensino. Os recursos aplicados nesta aquisição são provenientes do Fundeb e do Salário-Educação, o que reforça a boa gestão e a correta aplicação dos investimentos voltados à educação básica”, ressaltou a secretária.

Diretor da Escola Municipal Matheus José de Oliveira, Edmundo José Amado destacou que os novos equipamentos trarão ganhos diretos para o cotidiano escolar. “Esses investimentos fortalecem a infraestrutura da escola e melhoram as condições de ensino. A chegada de ventiladores, por exemplo, traz mais conforto para os alunos em sala de aula, e os equipamentos de cozinha ajudam a garantir um melhor preparo da alimentação. Quando se investe em estrutura, se investe também em aprendizado”, afirmou.

Da mesma forma, a professora da Escola Municipal João Pedro de Araújo, no povoado Santo Antônio, Sueli Oliveira de Santana, que leciona para o 5º ano, também comemorou as melhorias. “Cada novo equipamento que chega à escola representa um avanço. A gente percebe o entusiasmo das crianças e o impacto positivo que isso traz para a rotina. São investimentos que vão muito além da estrutura física, eles refletem, sobretudo, cuidado, valorização e o compromisso de oferecer uma educação de qualidade”, destacou.

Assim como os professores e equipes diretivas, os estudantes também celebram a chegada dos novos equipamentos nas unidades de ensino de Lagarto. A pequena Ester Vitória Silva Carvalho, 9 anos, é um exemplo. Para ela, a entrega dos aparelhos simboliza mais conforto e aprendizado. “Achei muito legal e importante. Vai ajudar nos nossos estudos e deixar a escola ainda melhor. É bom ver que o prefeito e a Prefeitura estão fazendo tanta coisa boa pela nossa cidade”, disse, orgulhosa.

Foto: Denisson Rosendo

Fonte: Assessoria de Comunicação do prefeito Sérgio Reis