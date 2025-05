Prefeitura de Lagarto inicia nesta sexta-feira, 30, mutirão de cirurgias de catarata

Teve início nesta sexta-feira, 30, o mutirão de cirurgias oftalmológicas promovido pela Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A iniciativa, que continua neste sábado, 31, realizou no primeiro dia 200 procedimentos de correção de catarata no Hospital Nossa Senhora da Conceição, beneficiando pacientes previamente cadastrados e avaliados pelo sistema público de saúde.

O objetivo do mutirão é reduzir a fila de espera por cirurgias eletivas oftalmológicas no município, oferecendo atendimento especializado de forma gratuita e com estrutura adequada dentro da própria cidade.

A secretária municipal de Saúde, Goretti Reis, acompanhou o início dos atendimentos e destacou o impacto da iniciativa na vida de centenas de pessoas. “Hoje estamos transformando a vida dessas pessoas. São histórias que mostram como o acesso à saúde é essencial para viver bem e melhor. Essa ação reafirma o compromisso da gestão com a dignidade e o cuidado com a população lagartense”.

Segundo a secretária, o mutirão é resultado de um planejamento iniciado há meses, com triagens, exames e acompanhamento das demandas locais. “Os pacientes já passaram por avaliação e irão realizar essa cirurgia. Nossa meta é seguir avançando, porque sabemos que ainda há muita gente aguardando na fila. Esse é apenas mais um passo dentro de um esforço contínuo para ampliar o acesso à saúde”, afirmou.

Comodidade

Para muitos pacientes, realizar o procedimento em Lagarto vai além da comodidade: representa alívio e renovação da esperança. Luzia Viana, de 74 anos, não escondeu a emoção ao ver o momento finalmente chegar. “Estou ansiosa, mas feliz. Aqui é mais aconchegante e não precisei sair da cidade. Eu não teria como pagar por essa cirurgia agora, então sou muito grata pela oportunidade”, disse.

Raimunda Maria de Andrade, 70, também fez questão de comemorar a conquista. “Já tinha feito um olho antes e agora chegou a vez do outro. Esperava por esse momento com fé e sou muito grata por estar vivendo para celebrar esse dia”, contou.

Os atendimentos continuam neste sábado, 31, com a realização de novos procedimentos, sob coordenação da SMS e suporte técnico do Hospital Nossa Senhora da Conceição.

