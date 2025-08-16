Prefeitura de Lagarto inicia a pavimentação de rua no bairro Boa Vista

A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito interino, Washington da Mariquita, com a presença do deputado federal Fábio Reis

A rotina de dificuldade de acesso, poeira e lama que incomodava os moradores da Rua Alvino Pereira Santos, no bairro Boa Vista, em Lagarto, está prestes a chegar ao fim. O prefeito interino, Washington da Mariquita, assinou nesta sexta-feira, 15, a ordem de serviço para pavimentação da via, em um investimento de quase R$ 87 mil, com recursos próprios da gestão municipal. A obra contempla 650 metros quadrados de área, com extensão de 125 metros, garantindo mais mobilidade, segurança e qualidade de vida para quem vive na região.

Ao autorizar a obra, Washington da Mariquita expressou sua felicidade por estar no comando da gestão e por vivenciar o momento. “É muita alegria estar aqui com os moradores autorizando essa obra tão aguardada. Representar o prefeito Sérgio Reis neste ato é uma responsabilidade grande, mas agradeço a confiança que ele depositou em mim para dar continuidade ao trabalho nesses dias. A gestão comandada por ele governa olhando para o povo e um exemplo real disso é que a obra já inicia com material na rua, honrando um compromisso verdadeiro com a comunidade”, afirmou o prefeito interino.

Investimentos em infraestrutura

O trabalho de melhoria da infraestrutura de Lagarto tem sido uma prioridade da atual gestão, que vem executando diversas intervenções em toda a cidade com recursos próprios, em parceria com o Governo do Estado e com verbas federais. Recentemente, a Prefeitura autorizou a pavimentação da estrada Zé Vitório, no povoado Jenipapo, com investimento de R$ 1.317.596,31, e iniciou a pavimentação dos povoados Sobrados, Gameleiro e Santo Antônio, em um projeto integrado que foi viabilizado por emenda do deputado federal Fábio Reis, no valor de R$ 3,2 milhões.

Além disso, com o apoio do parlamentar, a gestão inaugurou, no final de julho, a pavimentação da Pista do Pau Grande, no povoado Colônia 13. “A obra do Boa Vista demonstra o compromisso da Prefeitura com os moradores e a força dessa união pelo desenvolvimento de Lagarto. Por meio do meu mandato, tenho colaborado com emendas que já resultaram em obras em diversas comunidades e nos próximos dias anunciaremos ainda mais. Nos últimos meses, Lagarto tem sentido o que é ter um prefeito que busca parcerias e transforma vidas com trabalho e respeito”, destacou o deputado Fábio Reis, que acompanhou o ato.

Sonho realizado

Para os moradores, a pavimentação da Rua Alvino Pereira Santos representa um sonho antigo prestes a se concretizar. Moradora da localidade há 33 anos, a vereadora Manuela da Lagartense comemorou a obra. “Vocês não sabem a felicidade que é. São anos pedindo por essa pavimentação e em apenas oito meses a obra já está acontecendo. É a prova de que, quando há compromisso e parceria, a palavra é honrada. A comunidade reconhece o esforço de todos que ajudaram a tornar isso realidade”, frisou.

Opinião semelhante tem a dona de casa Edênia Braz, que reside na rua há 25 anos. A moradora, que fez questão de acompanhar a autorização dos serviços, já vislumbra a mudança na rotina após a conclusão das intervenções. “Já tínhamos perdido a esperança. No verão sofríamos com a poeira e no inverno com a lama, além de muitas dificuldades de acesso. Agora, graças a Deus e a essa gestão, que olha pelo povo, esse sonho está se tornando realidade. Só tenho gratidão”, afirmou.