PREFEITURA DE LAGARTO ORIENTA UM NOVO DESVIO APÓS INTERDIÇÃO DA RODOVIA SE-270, NA ESTRADA DA BARRAGEM

Após a interdição total de um trecho da Rodovia SE-270, conhecido como Estrada da Barragem, a Prefeitura de Lagarto divulgou nesta segunda-feira (04), o novo trajeto provisório para veículos que trafegam pela região. A medida faz parte do plano de gerenciamento de crise implantado para garantir segurança e fluidez no trânsito, enquanto as obras emergenciais de recuperação não são iniciadas.

De acordo com as orientações, motoristas devem seguir pelo posto de Itabaiana, virar à direita no trevo (na rua do próprio posto), e descer até o Jardim Campo Novo. No bairro, o condutor deve pegar à esquerda e seguir até o acesso que leva à Fraso e à indústria Maratá. O acesso ao campus Lagarto do Instituto Federal de Sergipe (IFS) segue liberado normalmente pela via principal, já que o campus fica situado antes da obstrução da via e o acesso não apresenta riscos à população.

Para amenizar os transtornos, a Secretaria Municipal de Obras (Semob) está realizando melhorias no novo trajeto. “Estamos colocando fresa na parte que não é pavimentada, no Jardim Campo Novo, para facilitar a passagem de caminhões pesados e garantir melhores condições para os mais de 3 mil usuários diários daquele trecho”, destacou o secretário Camilo Roriz. Ele também informou que o município conta com apoio do Governo do Estado, que forneceu o material asfáltico necessário para as intervenções.

A interdição da rodovia foi realizada no último sábado, 2, após monitoramento técnico da Defesa Civil do Município constatar risco iminente de colapso da via. “Toda a água da chuva passa por ali, e a drenagem existente não comporta o volume. A erosão foi se agravando por má gestão da bacia da barragem. Solicitamos imediatamente o bloqueio total para evitar uma tragédia”, explicou o diretor da Defesa Civil, tenente-coronel Silvio Prado.

Ele reforçou que o local segue sendo monitorado e que a Prefeitura se antecipou à situação, acionando o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e o Governo do Estado. “Já existe empresa contratada para a obra. A prefeitura atuou de forma preventiva, solicitando apoio antes que o problema se agravasse”, concluiu.

Segundo Roriz, a empresa responsável pela recuperação do trecho já iniciou o envio de material e, nos próximos dias, as obras devem começar. O trecho é de responsabilidade do DER, mas a Prefeitura de Lagarto está colaborando ativamente com as ações para garantir segurança e minimizar os impactos à população.

Com informações e foto da PML