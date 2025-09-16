Prefeitura de Lagarto realiza 1º leilão de bens inservíveis e arrecada quase R$ 2 milhões

Valor arrecadado será destinado integralmente à modernização da gestão municipal e ao fortalecimento da estrutura de trabalho dos servidores

A Prefeitura de Lagarto realizou, nesta terça-feira, 16, o primeiro leilão de bens inservíveis do município. A iniciativa teve como objetivo dar destino adequado a materiais que não tinham mais utilidade para a administração pública, garantindo arrecadação de recursos para investimentos em modernização da gestão e melhoria da estrutura de trabalho dos servidores. Foram colocados à disposição mais de 70 lotes que resultaram em quase R$ 2 milhões em arrecadação, superando as expectativas.

O prefeito Sérgio Reis, que abriu o leilão, destacou a relevância da ação e definiu como símbolo de transparência e compromisso com a população. “Com este primeiro leilão de bens inservíveis, estamos mostrando que a gestão de Lagarto é transparente e responsável. Transformamos materiais que não têm mais utilidade para o município em recursos que serão aplicados diretamente em áreas prioritárias, como na modernização da Prefeitura e melhorias no trabalho dos nossos servidores. É uma forma de cuidar do patrimônio público, reduzir custos com armazenamento e garantir que cada recurso seja investido de maneira eficiente, em benefício da população. Nosso compromisso é que tudo seja feito com total clareza e planejamento, reforçando a confiança do povo na nossa gestão”, afirmou o gestor.

Secretária municipal da Administração, Jocelda Fonseca enfatizou que a ação representa um marco de eficiência na gestão pública. “A realização desse primeiro leilão tem dois objetivos principais. O primeiro é retirar dos depósitos do município bens que já não têm utilidade e que acabam gerando custos de armazenamento. Esses itens, que estavam parados, agora foram convertidos em recursos que serão aplicados em áreas prioritárias para a cidade. O segundo objetivo é arrecadar fundos para investir em equipamentos e ações que tragam benefícios diretos à população. Com isso, deixamos de gastar com o que não serve mais e transformamos em investimento no que é realmente necessário para o município”, explicou.

O certame contou com 76 lotes, entre móveis, eletroeletrônicos, veículos e maquinário, com valor inicial de arrecadação previsto de R$ 498 mil. Do total de itens colocados à disposição, apenas um item não foi vendido, resultando em um total de R$ 1.966.383,00 em arremates, ultrapassando amplamente a expectativa inicial. Todos os bens foram previamente inventariados, catalogados e divulgados em edital público, assegurando clareza e acesso às informações para os interessados.

Oportunidade

Quem compareceu ao leilão realizado pela Prefeitura, enxergou a ocasião como uma grande oportunidade. Foi o caso do médico-veterinário Antônio Fernando Amorim Farias. “Vim buscar alguns carros interessantes para trabalho, que poderiam ter uma margem de lucro. Estou satisfeito com o leilão. A organização atendeu minhas expectativas e consegui arrematar um lote, o último, uma Renault Rock, que será utilizada para trabalho”, relatou.

Opinião semelhante foi expressa pela empresário José Santos Severo, que arrematou 12 lotes e elogiou o evento promovido pela gestão municipal. “Superei as minhas próprias expectativas. O leilão foi bem organizado, ocorreu tudo direito, sem nenhum problema. Todos puderam participar e os melhores lances levaram os lotes, de forma transparente”, disse.

Estrutura do leilão

O processo contou com a coordenação da Agência de Leilões Freire, representada por José Arthur Carvalho Freire, que destacou a organização e o rigor na preparação. “Todo o processo de catalogação foi feito de maneira minuciosa. Cada item foi inventariado, fotografado e documentado, seguindo as orientações da Prefeitura. Contamos com o apoio da equipe municipal em todas as etapas, o que nos permitiu chegar ao dia do leilão com segurança, clareza e transparência. Essa organização é fundamental para dar credibilidade ao certame e garantir tranquilidade tanto ao município quanto aos arrematantes”, detalhou.

O leiloeiro oficial, Osman Sobral e Silva, que conduziu as negociações, reforçou a importância da iniciativa. “O leilão é um instrumento público, transparente e muito importante para os municípios. Ele permite transformar bens que já não têm utilidade, muitas vezes sucateados, em recursos financeiros imediatos, que podem ser usados em novas aquisições e melhorias. Esse leilão de Lagarto é um exemplo de gestão responsável e comprometida com a população. Quero destacar ainda a atenção e o apoio de toda a equipe da Prefeitura, que foi fundamental para a organização e o sucesso do evento”, afirmou.

Presencial e online

O leilão foi realizado de forma presencial e online, permitindo a participação de interessados de diversas regiões do país. Com grande adesão de público, os lances foram registrados até a batida do martelo em cada lote.